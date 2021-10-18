إنتاج المصانع الأمريكية يتراجع 0.7% في سبتمبر

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سي إن بي سي – انخفض إنتاج المصانع الأمريكية، خلافا للتوقعات، في سبتمبر؛ مع تراجع إنتاج السيارات وسط النقص العالمي المستمر في أشباه الموصلات.
وقال مجلس الفيدرالي، اليوم الاثنين، إن الإنتاج الصناعي انخفض 0.7% الشهر الماضي.
وعدلت بيانات أغسطس بالنُقصان لتُظهر انخفاض الإنتاج 0.4% بدلا من ارتفاعه 0.2% كما ورد سابقا.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم ارتفاع الإنتاج 0.1%.
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