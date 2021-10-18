بنك مصر يحقق صافي ربح 10.7 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021

إسلام فضل – أظهرت القوائم المالية لبنك مصر تحقيق صافي ربح خلال العام المالي الماضي 2020-2021 بلغ 10.709 مليار جنيه مقابل صافي ربح 11.053 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، متراجعة بصورة طفيفة.

بينما حقق البنك الحكومي ارتفاعا في الأرباح قبل خصم الضرائب، والتي بلغت 24.921 مليار جنيه في 2020/2021، مقابل 24.23 مليار جنيه أرباحا في العام المالي 2019/2020.

وبحسب القوائم المالية المنشورة على الموقع الإلكتروني لبنك مصر، سجلت محفظة ودائع العملاء نحو 1.120 تريليون جنيه، مقابل 927.813 مليار جنيه في ذات فترة المقارنة.

وسجلت محفظة المشروعات الصغيرة وقروض الأفراد خلال العام المالي 2020/2021 نحو 112.48 مليار جنيه بنهاية، مقابل 75.4 مليار جنيه خلال العام المقارن.

وسجلت محفظة التمويل العقاري نحو 8.577 مليار جنيه، مقابل 7.374 مليار جنيه في ذات الفترة.