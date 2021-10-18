رئيس الوزراء يوجه بضغط الجدول التنفيذي لمشروع تصنيع وتجميع مشتقات البلازما

دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة ضغط الجدول التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، الذي يمثل “إضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التي تعتني بصحة المواطنين المصريين”.

كما أكد الأهمية البالغة التي توليها الحكومة المصرية للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، لما يمثله من أهمية كبيرة في نقل وتوطين الخبرات في مجال مشتقات بلازما الدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، مع ممثلي شركة جريفولز الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، واللواء الدكتور مجدي أمين، رئيس شركة جريفولز إيجيبت؛ لمناقشة تطورات تنفيذ المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما بالتعاون مع شركة “جريفولز”.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيا وبصفة دورية تطورات الموقف التنفيذي لهذا المشروع، الذي سيساهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية عازمة على توفير جميع سبل الدعم الممكن لتنفيذ هذا المشروع وفق أعلي المواصفات القياسية العالمية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية أصدرت بالفعل بإصدار قانون “تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها”، للإسراع بتنفيذ هذا المشروع، لتحقيق الريادة في إنتاج وتوفير مشتقات البلازما في الشرق الأوسط وإفريقيا.

من جانبه، استعرض اللواء الدكتور مجدي أمين، رئيس شركة “جريفولز إيجيبت”، آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع .

وأشار إلى أن مركز مشتقات البلازما الموجود بمصر يعد “صرحا لتدريب وتأهيل الكوادر في هذا المجال”، وتم إعداده وفقا “لأعلى معايير الجودة العالمية”.

وأشاد في هذا الصدد بما وفرته الحكومة المصرية من دعم كامل ساهم في الإسراع في تنفيذ هذا المشروع.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن العمل جارٍ حاليًا على إعداد نحو 5 أو 6 مراكز للبلازما في المستشفيات الجامعية التابعة لعدة جامعات مصرية، فضلاً عن أنه يتم العمل على بحث إمكانية إعداد برامج تعليمية وتدريبية تمنح درجات علمية معتمدة للكوادر التي سيتم تدريبها من خلال هذه المراكز.

من جانبه، أعرب ممثل شركة “جريفولز” الإسبانية عن إعجابه بعزم الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، لافتا إلى أنه ولأول مرة يلمس مثل هذا الإصرار.

وأشار إلى أن مصر استطاعت خلال فترة وجيزة، العمل بجدية على تسخير جميع الإمكانيات والتغلب على البيروقراطية من أجل تنفيذ مشروع حيوي مثل هذا، مقارنة بعدد من الدول التي حاولت تنفيذ هذا المشروع دون جدوى.

ولفت ممثل الشركة إلى أهمية تأمين الدول لاحتياجات مواطنيها من البلازما، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها حمايةً لهم من الأمراض الخطيرة، لاسيما في الوقت الراهن الذي يشهد صعوبات لوجيستية في نقل وتصدير البلازما.

وأشار إلى أن مصر ستعد الرائدة في القارة الإفريقية في حصول مركزها على اعتماد الجودة من الاتحاد الأوروبي.