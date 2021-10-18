بريطانيا تسجل 49156 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة

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وكالات _ أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت يوم الاثنين 49156 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و45 وفاة أخرى في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بالمرض.
كانت بريطانيا قد سجلت يوم الاثنين 45140 إصابة و57 وفاة بالمرض.
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