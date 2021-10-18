البيت الأبيض يحث أوبك على معالجة مسألة إمدادات النفط

سي إن بي سي _ قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تواصل حث أعضاء منظمة أوبك بشأن مسألة إمدادات النفط بينما يعاني الأمريكيون من أسعار مرتفعة للوقود.

وقالت المتحدثة جين ساكي إن الحكومة الأمريكية تعالج أيضا العوامل اللوجستية لإمدادات الطاقة وستستخدم كل الأدوات التي تحت تصرفها.

وأضافت أن لجنة التجارة الاتحادية تحقق أيضا في احتيال محتمل لرفع الأسعار.