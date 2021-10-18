مكاسب لأسهم التكنولوجيا تدعم المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الأمريكيين

سي إن بي سي – أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك في بورصة وول ستريت مرتفعين، اليوم الاثنين، بدعم من مكاسب لأسهم شركات كبرى للتكنولوجيا والاتصالات بينما يترقب المستثمرون أنباء منتجات جديدة من آبل وسط أجواء تفاؤل بشأن موسم أرباح الشركات للربع الثالث من العام.

وبعد بداية ضعيفة عقب بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، ألقى ستاندرد آند بورز وناسداك متاعبهما خلفهما بحلول أواخر التعاملات الصباحية مع صعود أسهم شركات كبرى للتكنولوجيا مثل فيسبوك وآبل وآمازون دوت كوم ونتفليكس وألفابت ومايكروسوفت.

وأنهى ستاندرد آند بورز 500 جلسة التداول مرتفعا 15.09 نقطة، أو 0.34%، إلى 4486.46 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 124.47 نقطة، أو 0.84%، ليغلق عند 15021.81 نقطة.

لكن المؤشر داو جونز الصناعي أغلق منخفضا 35.75 نقطة، أو 0.1%، إلى 35259.01 نقطة.