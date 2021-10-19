الحكومة المغربية تتوقع نمو الاقتصاد 3.2% و5.9% عجزا في ميزانية 2022

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سي إن بي سي – قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين إن الحكومة المغربية أعدت مسودة ميزانية للعام 2022 تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 3.2% وأن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو اقتصاد المغرب بنسبة 6.2% هذا العام مع عجز بالميزانية عند 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
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