الحكومة المغربية تتوقع نمو الاقتصاد 3.2% و5.9% عجزا في ميزانية 2022

سي إن بي سي – قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين إن الحكومة المغربية أعدت مسودة ميزانية للعام 2022 تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 3.2% وأن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو اقتصاد المغرب بنسبة 6.2% هذا العام مع عجز بالميزانية عند 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.