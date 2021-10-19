رئيس سوناطراك الجزائرية: السعر العادل للنفط يتراوح من 70 إلى 80 دولارا

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سي إن بي سي – قال رئيس شركة سوناطراك الجزائرية، توفيق حكار، إن السعر العادل للنفط يجب أن يتراوح من 70 إلى 80 دولارا.
وأضاف حكار، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن الجزائر تعمل كعضو في مجموعة أوبك+ على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وعلى عدم ارتفاع الأسعار إلى مستوى يدفع بعض الدول إلى انتاج كميات إضافية من النفط الصخري خاصة الولايات المتحدة.
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