زلزال بقوة 6.4 ريختر بالبحر المتوسط يشعر به سكان مصر والشام

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أفادت فضائية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن هزة أرضية مصدرها البحر المتوسط شعر بها سكان مصر ولبنان وإسرائيل.
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وذكرت وسائل إعلام عربية، أن زلزال بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من جزيرة كريت، شعر به سكان بلاد الشام ومصر.
وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلى موقعها شرق البحر المتوسط.
وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أن الزلزال كان بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر، وجار تأكيد البيانات.
شعر سكان القاهرة بزلزال متوسط وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء .
وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تأكيدهم حول شعورهم بزلزال قوي خلال الدقائق القليلة الماضية .
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