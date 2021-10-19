مكاسب التكنولوجيا تقود الأسهم اليابانية للصعود 0.65% نهاية التعاملات

– أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب شركات التكنولوجيا ذات الثقل التي اقتفت أثر مكاسب المؤشر ناسداك، حتى مع انتشار المخاوف قبيل موسم نتائج الشركات في البلاد الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.65 بالمئة إلى 29215.52 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 بالمئة إلى 2026.57 نقطة بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة.

وليل الاثنين، أغلق المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع وسط مكاسب لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة وأسهم النمو الأخرى، في حين انخفض المؤشر الصناعي.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون التي تنتج معدات صناعة الرقائق 1.86 بالمئة، وقفز سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في التكنولوجيا عالميا 3.06 بالمئة، وتقدم شركة صناعة الروبوتات فانوك 1.61 بالمئة.