عملة بيتكوين المشفرة تقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر قرب 63 ألف دولار

– بلغت بيتكوين أعلى مستوياتها في ستة أشهر، وصارت على مقربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، إذ يراهن المتعاملون على أن إدراجا متوقعا لصندوق أسهم أمريكي يعتمد على العقود الآجلة يمكن أن تتمخض عنه تدفقات استثمار في أصول بيتكوين والعملات المشفرة.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وارتفعت العملة المشفرة من حيث القيمة السوقية، 1.5 بالمئة خلال التعاملات الآسيوية إلى 62991 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ الذروة القياسية البالغة 64895 دولارا المسجلة في أبريل.

وقال محللون للعملات المشفرة في أركين ريسيرش، إن عقود يبتكوين الآجلة ارتفعت يوم الثلاثاء، وكانت في أحدث تعاملات عند 62690 دولارا، وقد ترتفع الأسعار الفورية إذا استمر التدفق النقدي.