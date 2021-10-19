أوراسكوم كونستراكشون تدرس الاستحواذ على 3 شركات مملوكة لعائلة ساويرس

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي في جلسته المنعقدة أمس، على مبدأ دراسة الشركة للاستحواذ المحتمل- من خلال شركاتها التابعة- على نسب مساهمة بحد أقصى 100% من أسهم رأسمال أوراسكوم التجارية والوطنية للمعدات وشركة أوراسكوم – أنسي وشركاه منطقة حرة ( شركة تضامن).

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وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الشركة المستهدفة مملوكة حاليا بالكامل لصالح ورثه المرحوم المهندس أنسي نجيب ساويرس وهم ذاتهم المساهمين الرئيسيين بالشركة.

وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على تعيين شركة اتش ال بي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لتقديم تقرير مالي مستقل.

وأوضحت أن شركة اتش ال بي للاستشارات تتولى تقييم وإعداد دراسة عن القيمة العادلة لسعر أسهم كلا من شركة أوراسكوم التجارية والشركة الوطنية للمعدات وشركة أوراسكوم – أنسي ساويرس منطقة حرة ( شركة تضامن) بغرض الاستحواذ عليهم.

ووفقا للبيان، سيتيح هذا الاستحواذ لشركة أوراسكوم للإنشاءات توسيع تواجدها في قطاع الخدمات.

وأشارت إلى أن الشركة المستهدفة تعد الوكيل الوحيد في جمهورية مصر العربية لكبرى الشركات العالمية في عدد من المجالات كمعدات البناء والمعدات البحرية والسكك الحديدية والآلات الزراعية.

وقالت إنه في حالة اعتماد مجلس الإدارة ونظرا لأن الشركة المستهدفة مملوكة بالكامل لعائلة ساويرس، فإن الاستحواذ المحتمل سيخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي من خلاله ستمتنع عائلة ساويرس عن التصويت.

وحددت الخطوات التي ستتبعها العملية وهي كالتالي:

– تكليف مستشار مالي مستقل IFA لتقييم الشركة المستهدفة (هذه الخطوة مكتملة)

– بمجرد اكتمال تقرير IFA، تقوم KPMG كمدقق حسابات الشركة بمراجعة وتأكيد تقرير IFA

– ستقوم إدارة الشركة بمراجعة التقارير وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة

– في حال موافقة مجلس الإدارة على الصفقة، سيتم دعوة المساهمين أعضاء الجمعية العامة غير العادية وفقا للوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية

– تعقد الجمعية العمومية غير العادية حيث يقوم المساهمون بالتصويت على الصفقة.