المالية: تأسيس شركة الصكوك قبل نهاية العام المالي الجاري

إسلام جابر _ قالت شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، إن وزارة المالية تتبنى دعم وتسهيل تواجد المستثمرين بكافة المجالات، مؤكده أن الوزارة تعمل على اجراءات تأسيس شركة الصكوك الإسلامية قبل نهاية العام المالي الجاري.

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وأضافت الشرقاوي، خلال فاعليات قمة أسواق المال، اليوم الثلاثاء، أن سوق الصكوك يصل إلى 3.2 تريليون دولار وكان من المهم الدخول ضمن هذا المجال، موضحه أن البورصة أحد وسائل إتاحة التمويل للشركات وجذب الاستثمار.