البورصة ترتفع 0.58% بداية التعاملات.. والسبعيني يصعد 0.46%

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم.

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وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.58%، ليتداول عند مستوى 11341 نقطة.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.46% و 0.59% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 94.274 مليون جنيه على 144 شركة من خلال 2.856 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 34 شركة مقابل تراجع 7 شركات بينما لم تتغير أسعار 103.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 3.311 مليون جنيه، منها 1.927 مليون جنيه للمؤسسات، و1.384 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 3.119 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 16.266 مليون جنيه، مقابل 13.147 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 6.431 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 7.031 مليون جنيه، مقابل 600.238 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية 149.31 172.88 15.79 الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير- ايكون 6.08 6.34 4.28 الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.97 8.29 4.02 القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 20.19 21 4.01 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.193 1.232 3.27

الأسهم الأكثر انخفاضا