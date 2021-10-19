زيادة ثانية في أسعار سيارات بي واي دي ولادا خلال شهر

شاهندة إبراهيم – أقرت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج في مصر، زيادات سعرية للمرة الثانية خلال أكتوبر الجاري، ليتراوح مقدار الارتفاع من 5 إلى 8 آلاف جنيه.

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بي واي دي F3

ووفقا للقائمة السعرية الجديدة، باتت أسعار الفئة الأولى M/T من السيارة بي واي دي F3 بنحو 197 ألف جنيه، في مقابل 191 ألف جنيه، بزيادة 6 آلاف جنيه.

وصعدت أسعار الفئة الثانية A/T إلى مستوى 218 ألف جنيه، بعدما كانت تقدم في مطلع الشهر الجاري بنحو 211 ألف جنيه، لترتفع بذلك 7 آلاف جنيه.

ومن الجدير بالذكر، أن السيارة بي واي دي F3 كانت قد شهدت ارتفاع سعري في الخامس من أكتوبر الجاري بقيمة 3 آلاف، ومن ثم أعلن وكيلها المحلي عن زيادة ثانية بنفس الشهر.

وكانت “الأمل” قد أقرت زياداتين متتاليتين خلال شهر سبتمبر الماضي أيضا، طالت من السيارات التي تقوم بتسويقها عملياتها في مصر، ليصل مجمل الصعود إلى 8 آلاف جنيه في بي واي دي F3، و2000 جنيه في لادا جرانتا.

وينتمى طراز BYD F3 لفئة السيارات السيدان العائلية رباعية الأبواب، وزود بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مكون من خمس سرعات.

لادا جرانتا موديل 2022

وقفزت أسعار الفئة الأولى من السيارة لادا جرانتا المزودة بناقل حركة مانيوال إلى 168 ألف جنيه، مقارنة مع 163 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه.

وحددت أسعار الفئة الثانية بنحو 189 ألف جنيه، بدلا من 183 ألف جنيه، بارتفاع قدره 6 آلاف جنيه.

فيما وصل سعر الفئة الثالثة إلى 198 ألف جنيه، مقابل 192 ألف جنيه بنفس معدل الزيادة السابقة.

وكانت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، قد أعلنت عن زيادة تراوحت بين 3 إلى 4 آلاف نالت من لادا جرانتا في مطلع أكتوبر الجاري.

وينتمي طراز جرانتا لفئة السيارات السيدان العائلية، وجاءت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة مكون من 4 سرعات.

بي واي دي L3

وبحسب الأسعار المعلنة الجديدة، وصل سعر الفئة الأولى من السيارة بي واي دي L3 إلى مستوى 228 ألف جنيه، في مقابل 220 ألف جنيه، لترتفع بذلك بنحو 8 آلاف جنيه.

وارتفعت أسعار الفئة الثانية لتقدم بسعر جديد 238 ألف جنيه، بدلا من 230 ألف جنيه.

ويشار إلى أن، كان الوكيل المحلي قد أبلغ شبكة موزعيه المعتمدين عن زيادة سعرية صاحبت الشكل الجديد من بي واي دي L3 قدرت بنحو 5 آلاف جنيه في 5 أكتوبر.

وكانت الشركة قد طرحت الشكل الجديد من العلامة التجاري BYD L3 موديل 2022 في مطلع سبتمبر الماضي، بأسعار تبدء من 215 ألف جنيه للفئة الأولى (GLX 1.5)، فيما سعرت الفئة الثانية (GS 1.5) بقيمة 225 ألف جنيه .

وتنتمي السيارة BYD L3 موديل 2022 لنمط السيدان العائلية، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي، بقوة حصانية 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، بسعة خزان للوقود تصل إلى 50 لتر.

ودعمت السيارة BYD L3 بعدد من مواصفات الأمان والسلامة ومن بينها 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية و فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وأحزمة أمان أمامية وخلفية ونظام المفتاح الذكي (مفتاح بصمة)، وتأتي بخاصية ايموبيليزر الكترونى للحماية من السرقة، ونظام غلق مركزي للأبواب بالريموت كنترول.