‎‎‎الشرقية للدخان: ندرس توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إنتاج فلاتر لتوسيع استثماراتنا

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إسلام جابر _ قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إن نتائج أعمال الشركة للعام الجاري، جاءت كأعلى نتائج أعمال منذ 100 عام، موضحا أن الموظفين والعاملين بالشركة منذ 30 عام لم يتوقعوا تحقيق ما توصلنا إليه.
وأضاف أمان، خلال فعاليات القمة السنوية لأسواق المال، اليوم الثلاثاء، أن الشركة استطاعت أن تتصدر قائمة أعلى العلامات التجارية في مصر، متفوقة على أقوى البنوك في مصر، وهو شرف كبير لجميع العاملين بالشركة، مشيرا إلى أننا في مصر لم نصل إلى مرحلة نبذ والوقوف ضد التدخين حتى الآن، إلا أنها مرحلة ستأتي حتميا ولكن على المدى البعيد.
وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، أن الشركة تعمل على التوسع في استثمارتها خلال الفترة الحالية، حيث وقعنا مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الفلاتر خلال الفترة الماضية، بهدف زيادة والتوسع في استثمارات الشركة.
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