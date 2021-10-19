- 1/3
- 2/3
- 3/3
إسلام جابر _ قال مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتقطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن وتيرة زيادة عمليات الطرح بطيئة نوعا ما، ويمكن من خلال عمليات الدمج زيادة عمليات الطرح، مطالبا بتسهيل الاجراءات الخاصة بعمليات الطرح بالبورصة لزيادته خلال الفترة الحالية.
وأضاف جاد، خلال فاعليات القمة السنوية لأسواق المال، أن السوق يعتمد على حالة العرض، فتحقيق المعروض لمبدأ الاختلاف يزيد من عملية الطلب عليه وهو ما تحقق بشركة إي فاينانس، مؤكدا أن البورصة تجذب الاستثمار بشكل كبير، حيث ينظر المستثمر لاستراتيجية الشركة ويحدد موقفه من شراء أسهمها من عدمه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيرميس: وتيرة زيادة أعداد عمليات الطرح بالبورصة بطيئة نوعا ما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.