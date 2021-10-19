هيرميس: وتيرة زيادة أعداد عمليات الطرح بالبورصة بطيئة نوعا ما

‎إسلام جابر _ قال مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتقطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن وتيرة زيادة عمليات الطرح بطيئة نوعا ما، ويمكن من خلال عمليات الدمج زيادة عمليات الطرح، مطالبا بتسهيل الاجراءات الخاصة بعمليات الطرح بالبورصة لزيادته خلال الفترة الحالية.

وأضاف جاد، خلال فاعليات القمة السنوية لأسواق المال، أن السوق يعتمد على حالة العرض، فتحقيق المعروض لمبدأ الاختلاف يزيد من عملية الطلب عليه وهو ما تحقق بشركة إي فاينانس، مؤكدا أن البورصة تجذب الاستثمار بشكل كبير، حيث ينظر المستثمر لاستراتيجية الشركة ويحدد موقفه من شراء أسهمها من عدمه.‎