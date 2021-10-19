انطلاق فعاليات الملتقي السنوي الحادي عشر للمسئولية المجتمعية 8 نوفمبر القادم

ينعقد الملتقي الحادي عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، بعنوان ” الاستدامة من التبني إلي التوطين..الطريق للتعافي” 8 نوفمبر القادم في القاهرة.

ويهدف الملتقي إلي دعم مجهودات الدولة و إتاحة الفرصة أمام كافة الأطراف المعنية لتحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافي و تدفع عجلة التنمية إلى الأمام من أجل توفير حياة كريمة للمواطن.

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وصرح حسن مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة سي اس آر ايجيبت المنظمة للحدث، بأن تنظيم الدورة الحادية عشر للملتقى يأتي تأكيدا علي حرص كافة الأطراف المعنية و خاصة الحكومة و مجتمع الأعمال و المجتمع المدني علي تحقيق تنمية مستدامة حقيقية وشاملة علي أرض الواقع تلامس حياة المواطن و ترسم ملامح المستقبل.

وأشار أن الملتقي يعد منصة تفاعلية لكافة الأطراف المعنية السابق ذكرها لمناقشة كافة القضايا و الموضوعات التى ترسم رؤية واضحة لتوطين أهداف التنمية المستدامة و دعم خطط التعافي الأخضر و المجهودات المبذولة من قبلهم ومن قبل كافة شركاء التنمية للانطلاق نحو المستقبل.

كما أوضح أن الملتقي يضم مجموعة من أبرز الخبراء و المتحدثين والمسئولين منهم الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية, الدكتورة غادة خليل رئيس مشروع رواد 2030 ,الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومعتز عبدالرحمن، المدير العام لشركة كوكاكولا مصر وليبيا و السودان، وبنوا جوليا، المدير العام لشركة لوريال مصر، ووليد لبدي، المدير الإقليمي لمصر و اليمن و ليبيا، مؤسسة التمويل الدولية.

ويشارك الحضور نيرمين شهاب، رئيس قطاع التسويق و التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري ، والدكتورة داليا عبدالقادر، رئيس قطاع الاستدامة ،البنك التجاري الدولي، والدكتور عماد حسن، مدير برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر، البنك الأوروبي لإعادة التعمير و التنمية، و الدكتور محمد مرسي، المدير الإقليمي لمؤسسة فاينانس إن موشن الدولية، ومعالي قاسم خضر ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة اسكيما،

بالإضافة إلي كلا من المهندس أحمد رياض، خبير الحد من مخاطر الكوارث و المرونة وعضو مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص العالمي التابع للأمم المتحدة UNDRR ونجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات، ونهلة كمال، عضو مجلس الإدارة التنفيذي و مدير عام قطاع العلاقات المؤسسية و التسويقية، نستلة مصر ، وشيرين شاهين، مدير الاستدامة و الشئون الحكومية و العلاقات العامة بكوكاكولا مصر، ونهلة مختار، مديرعام االعلاقات الخارجية والتنمية المستدامة بشركة لوريال مصر، و المهندس جورج صــدقي،الرئيس التنفيذي – الموارد البشرية، مجموعة شركات جي بي غبور أوتو ، ومي ياسين، الأمين العام بمؤسسة فودافون مصر ، والدكتور إيهاب شلبي، رئيس شركة دي كاربون .

ويشارك الحضور الدكتور نبيل شلبي، خبير في ريادة الأعمال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة استشارات “بيت رواد الأعمال العرب”، وكارلوس سينتيس، المؤسس و الرئيس التنفيذي للتحالف العالمى للتأثير، و الدكتور ولاء جاد الحق، مدير وحدة مبادرة “حياة كريمة” بوزارة التنمية المحلية ، ومصطفي زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير للتنمية، و الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، وطارق القاضي، مؤسس تكني ساميت للتكنولوجيا و ريادة الأعمال، والدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري ، و الدكتور نزار سامي، مستشار الابتكار و ريادة الأعمال.

وسوف يناقش الملتقي هذا العام آليات توطين أهداف التنمية المستدامة و دور الشراكات التنموية في تحقيق التعافي و دعم خطط التوطين المحلية، وكيفية معالجة مشكلات تمويل التنمية، بالإضافة إلي مصادر تمويل التعافي و مواجهة آثار التغير المناخي.

كما يستعرض الملتقي الجهود التنموية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية و ما تم إنجازه من مشروعات قومية لتحسين جودة الحياة و توفير حماية إجتماعية للمواطن، فضلا عن جهود شركاء التنمية من القطاع الخاص و المجتمع المدنى لتوطين أهداف التنمية المستدامة و تحقيق تكامل مع مجهودات الدولة لتنفيذ استراتيجيتها.

و يلقي الملتقي الضوء في جلساته علي أهمية دمج أدوات ومفاهيم الاستدامة بخطط الأعمال و أحدث التوجهات ضمن طرح جديد “صندوق أدوات الإستدامة” حيث يتضمن توضيح لكل من تلك المفاهيم مثل المسئولية الرقمية للشركات و الأتمتة و المعايير البيئية و الاجتماعية و حوكمة الشركات و البصمة الكربونية و تحول سلاسل الإمداد التقليدية و أفضل الطرق لتطبيقها للإسراع من التوطين و التعافي.

كما يلقي الملتقي الضوء علي مبادئ الصيرفة المسئولة و الخضراء و تحويل القطاع البنكي إلي قطاع مستدام و خارطة الطريق نحو قطاع غير مصرفي مستدام و دور قطاع التأمين في تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن أحدث التوجهات و الممارسات للإسراع من التحول نحو الاقتصاد الدائري ويعرض أهم التجارب المحلية و الإقليمية الناجحة فى مجال الاستدامة و كيفية الاستفادة منها فى تحسين الواقع المحلى. كما يناقش مستقبل المنظومة المتكاملة لريادة الأعمال في مصر و مستقبلها في ضوء خطط التنمية.

ويتضمن الملتقي في فعالياته مجموعة من الحوارات و ورش العمل تستعرض عدد من الموضوعات منها كيفية الحد من مخاطر الكوارث و تحقيق استمرارية الأعمال ، و تعظيم الأثر و القيمة من الشراكات بين الأطراف المعنية و رؤية عامة حول المعايير البيئية و الاجتماعية و حوكمة الشركات و تأثيرها علي استمراريتها و العائد علي الاستثمار و بيئة الأعمال الجاذبة و المحفزة لرواد الأعمال في مصر و أفضل الشركاء لدعمهم في تعظيم فرص نمو مشاريعهم.

وتؤكد إدارة الملتقى على إتباع كافة التدابير الاحترازية و التباعد الاجتماعى وفقا للمعايير الدولية حفاظا على سلامة الجميع، وخاصة ان شركة سى اس ار ايجيبت هى الشركة الوحيدة التى سبق وأن نظمت أول حدث بمصر و الشرق الأوسط وفقا لمعايير الأحداث المستدامة بقياس الانبعاثات الحرارية و البصمة الكربونية.