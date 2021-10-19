مصر للابتكار الرقمي تتعاقد مع الشركة المصرية لتقديم خدمات إصدار البطاقات

دوت الخليج – أعلنت شركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، تعاقدها مع الشركة المصرية للبطاقات وحلول المدفوعات الرقمية لتوفير نظام كامل لكل ما يتعلق بالبطاقات بدءا من تصميم البطاقة واختيار أنظمة الدفع حتى مواد التعبئة والتغليف والفرز والإنتاج.

وقال شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، إن إطلاق بنك رقمي محلي فى مصر يهدف إلى إحداث تحول في الصناعة المصرفية.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وأضاف البحيري، أن التعاقد مع الشركة المصرية للبطاقات وحلول المدفوعات الرقمية يهدف للاستفادة من خبرات الشركة لتزويد البنك الرقمي بنظام متكامل للبطاقات بكافة أنواعها.

وقال المهندس أحمد نافع نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للبطاقات وحلول المدفوعات الرقمية، إن الشركة تسعى دائما لتقديم أفضل الحلول والخدمات المقدمة بأحدث التقنيات في كل من صناعة البطاقات والمدفوعات الرقمية.

من جانبه أكد معتز عزت الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة مصر للابتكار الرقمي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية من المنتظر أن يكون لها تأثير إيجابي غير مسبوق على كل من الاقتصاد وتجربة العملاء.

وأضاف أن الشركة المصرية للبطاقات وحلول المدفوعات الرقمية ستقوم بدور كبير فى المشروع عبر توفير جميع أنواع البطاقات بأفضل التنقيات والجودة وأسرع وقت فى السوق.

وذكر أن التعامل مع شركة المصرية للبطاقات يضمن توفير أفضل المعايير الدولية للعملاء فى المسقبل.

وقال أحمد همام، مدير المبيعات العالمية في الشركة المصرية للبطاقات إن التعاون مع مصر للابتكار الرقمي سيحقق نتائج جيدة عبر الاستمرار فى خدمة العملاء بخدمات متفوقة وذات جودة عالية تلبى متطلباتهم واحتياجاتهم .

وبحسب البيان، تستهدف شركة مصر للابتكار الرقمي تمهيد الطريق للبنوك الأخرى وقيادة التجربة في رقمنة وتحويل النظام المصرفي لمصر بينما تهدف المصرية للبطاقات إلى تمكين المزيد من المؤسسات المالية في المنطقة من إصدار بطاقات الدفع ماديا أو افتراضيا.