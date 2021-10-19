صندوق مصر السيادي: الانتهاء من دراسة تطوير منطقة القاهرة التاريخية خلال شهر ونصف

إسلام جابر _ قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن منهجية الصندوق، تعتمد على إعداد استراتيجية القطاع نفسه وتحديد النقاط المستهدفة ومن ثم البحث عن شريك للتنفيذ، مؤكدا أنه في مجال الطاقة المتجددة عقدنا بروتوكول مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن نتولى عملية تكوير الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركاء فنيين وماليين.

وأضاف سليمان، خلال فعاليات القمة السنوية لأسواق المال، اليوم، أن المنهج الثاني للصندوق، يكون من خلال التعاون مع مستثمرين لديهم الرغبة في الاستثمار، فخلال الفترة الماضية تقدم إلينا أحد المستثمرين بطلب رغبة في إنشاء مؤسسة تعليمية، وتم من خلالنا التواصل مع الوزارة المعنية وتحديد المنطقة المناسبة.

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وأكد مدير صندوق مصر السيادي، أن منطقة باب العزب منطقة أثرية، وتتميز بأنها ليست منطقة أثرية بالكامل ولكن متاح فيها أماكن تصلح لتنفيذ عمليات بناء مختلفة، بشرط أن تتناسب مع المنطقة، موضحا أنه سيتم الانتهاء من الدراسة الخاصة بخطط تطوير منطقة القاهرة التاريخية خلال شهر ونصف.

وأوضح أن مجمع التحرير تسلمناه منذ عدة أشهر فقط وانتهينا من تنفيذ عمليات دراسة المبنى بالكامل، مشيرا إلى أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن التحالف الفائز بمشاركتنا في عمليات تطوير المجمع، وذلك بعد تلقي عدد من العروض في هذا الشأن.