بنك ناصر الاجتماعي يطرح وعاء ادخاري جديد لذوي الهمم

إسلام فضل _ أعلن محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، عن طرح وعاء ادخاري جديد بالبنك تحت مسمي ” حساب عزيمة ” لذوي الهمم بهدف تعزيز جهود البنك من أجل تقديم الخدمات اللازمه لهم لجعلهم أشخاصاً فاعلين قادرين على الاعتماد على أنفسهم، وخوض معترك الحياة، وتوفير الفرص الكفيلة لتحسين مستوى حياتهم، وتحقيق الاستقلالية وإزالة العراقيل والصعاب التي تعترضهم للوصول إلى مستوى حياة أفضل.

وأضاف عشماوي في بيان صادر اليوم الثلاثاء، انه في إطار توجيهات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك تم طرح حساب عزيمة والذي جاء تتويجا للطفرة غير المسبوقة والتي شهدتها مصر، خلال السنوات الماضية، فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تعمل الدول على دمجهم فى المجتمع فى جميع المجالات وحرصا من البنك علي تقديم أفضل الخدمات البنكية لخدمه جميع عملاءنا باختلاف احتياجاتهم .

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وعن تفاصيل ومميزات الحساب اشار عشماوي أنه سيتم فتح حسابات استثمارية تحت الطلب باسماء ذوي الهمم من خلال كافة فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية مع زيادة العائد علي هذه الحسابات بمقدار 0.5% عن العائد المعلن عند الإعتماد النهائي لميزانية البنك وفقا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية.

وذكر أن ذلك بالإضافة إلى إعفاء كل المبالغ المودعة من كل الرسوم والمصاريف البنكية اعتباراً من تاريخ فتح الحساب ولمدة عام هذا وجاري الاستعدادات داخل الفروع لتخصيص شباك موحد لتقديم كافة الخدمات اذوي الإعاقة كما جاري اعداد نماذج طلب المنتجات وخدمات البنك مطبوعة وفقا لطريقة برايل عند التعامل مع المكفوفين وضعاف البصر .

والجدير بالذكر ان البنك سبق وقام بتأسيس صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” كأول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق احكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الاموال ليوجه عائدها لصالح الأعمال التنموية بهدف تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية وقد انطلق الصندوق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر” لصالح ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 70 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه.

كما يساهم بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسى للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بدعم موارد الصندوق بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق تحيا مصر.