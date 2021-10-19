عاجل.. وقف التداول في البورصة المصرية نصف ساعة بعد ضغط عنيف من EGX70 على المؤشر المئوي

رنا ممدوح _ قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول لمدة نصف ساعة بسبب تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 5%. وتنص قواعد الحدود السعرية للتعاملات في البورصة المصرية على وقف التداول لمدة نصف ساعة حال هبوط مؤشر EGX 100 بنسبة 5%. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.7%، ليتداول عند مستوى 11.195 نقطة. وهوي كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 6.64%، و5% على الترتيب.

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