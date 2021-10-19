مال وأعمال

رئيس الوزراء يشكل لجنة لوضع حلول عاجلة للمتغيرات الحالية في سوق الأسمدة

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استعرض مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف المتغيرات الحالية في سوق الأسمدة.

وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة لوضع حلول عاجلة، وسرعة عرضها على المجلس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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