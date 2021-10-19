هبوط 13 شركة من المؤشر السبعيني بأكثر من 10% في جلسة اليوم

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رنا ممدوح _ هوى المؤشر السبعيني قبل نصف ساعة من الإغلاق محققا انخفاضا بنسبة 6.7%.
وسجل مؤشر EGX100 خسائر أكثر من 5% ترتب عليها وقف التداول لمدة نص ساعة بجلسة اليوم.
وسجلت عدد 13 شركة خسائر أكثر من 10% ومن أبرزها رواد السياحة، والإسماعيلية مصر للدواجن، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وأودن للاستثمارات المالية.
وتنشر بوابة دوت الخليج جورنال رصد لأسماء الشركات التي سجلت تراجعا بأكثر من 10% في جلسة اليوم قبل وقف التداول لمدة نصف ساعة:
|الشركة
|نسبة الانخفاض %
|رواد السياحة
|19.99
|الإسماعيلية مصر للدواجن
|19.94
|شارم دريمز للاستثمار السياحي
|19.77
|زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
|16.25
|أودن للاستثمارت المالية
|15.64
|إميرالد للاستثمار العقاري
|15.18
|عامة لصناعة الورق – راكتا
|13.44
|دلتا للإنشاء والتعمير
|12.61
|أجواء للصناعات الغذائية
|12.61
|مصر للأسمنت – قنا
|13.63
|العربية للخزف – سيراميكا ريماس
|13.54
|الأهلي للتنمية والاستثمار
|12.57
|مصر الوطنية للصلب – عتاقة
|11.57
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