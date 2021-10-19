زووم كار تستهدف ضخ استثمارات بأكثر من 390 مليون جنيه في مصر خلال 3 سنوات

إسلام فضل _ أعلنت شركة زووم كار Zoomcar، عن إطلاق خدماتها في مصر، وذلك في إطار التوسع بأعمالها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال هاني عُلما نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الأقليمي لمصر، إن الشركة حصلت علي تمويل خلال الفترة الماضية بقيمة 200 مليون دولار.

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وأضاف علما خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الشركة تستهدف ضخ إستثمارات من ذلك التمويل بقيمة 100 مليون دولار في 4 دول وهما؛ مصر والفلبين، وفيتنام، واندونيسيا.

وأوضح أن حصة مصر من تلك الاستثمارات ستصل إلي 25 مليون دولار بما يعادل ” 392.5 مليون جنيه “حيث سيتم ضخ تلك الاستثمارات خلال 3 سنوات ، مشيرًا إلي أن خطة الشركة ضم 5 الأف سيارة بحلول مارس 2022، ونستهدف الوصول لــ 20 الأف سيارة بنهاية 2022.

وذكر أن الشركة لديها 4 خدمات حاليًا في الهند، نستهدف طرح خدمتين في مصر خاليًا، ثم طرح باقي الخدمات خلال عام 2022، مشيرًا إلي أن ايجار السيارات سيبدأ من 6 ساعات وبحد أقصي 6 أشهر، ويبدأ سعر الساعة بقيمة 18 جنيه، وتختلف أسعار السيارات حسب عام التصنيع وعدد الكيلوات.

وأشار إلي أن الشركة ستبدأ عملياتها في القاهرة، ونعمل على التوسع في المزيد من المحافظات والمدن، لنضم الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة والدقهلية والغربية، خلال عام 2022، مؤكدًا أن الشركة تخاطب كافة فئات المجتمع.

وأكد أن الشركة وضعت عدة شروط لقبول سيارات العملاء أبرزها؛ أن يكون تصنيع السيارة يبدأ من عام 2017، ولم تقوم بالتحرك بأكثر من 100 ألف كيلو، مشيرًا إلي أن الشركة تقوم بعمل فحص كامل للسيارة.

وتابع: “نؤمن أن خدماتنا ستخلق تأثيراً استثنائياً علي المجتمع المصري، وذلك عن طريق تيسير الوصول لوسائل تنقل شخصية آمنة وبأسعار في متناول المستأجرين، فضلاً عن توفير عائد مادي مرضي لملاك السيارات وتأمين يغطي 100% في حالة حدوث أضرار، هذا ونتطلع في الأشهر القادمة لبناء شراكات شاملة محلياً بما يساهم في زيادة النمو في المستقبل”.

ومن جانبه قال جريج موران، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة زووم كار Zoomcar، إن مصر هي المقصد الثاني بعد الهند مباشرًا، مشيرًا إلي أن الشركة بدأت في عام 2013.

وأوضح أن زووم كار بدات ب10 سيارات فقط، حيث وصلنا الآن إلي 10 الأف سيارة، ونغطي 55 مدينة في الهند، ونقوم بأكثر من 3 الأف رحلة، ولدينا 48 ألف عميل، ونستهدف تنفيذ ذلك النجاح أيضًا في مصر.

وأشار إلي أن وتعد مصر سوقاً مثالية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لتقديم خدمة السيارات بها، وذلك نظراً لانخفاض معدلات امتلاك السيارات الشخصية بها، ومن هنا، تلتزم زووم كار بتنفيذ استثمارات طويلة الأجل في مصر من أجل توفير حلول نقل صديقة للبيئة تسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمجتمع المصري.

جدير بالذكر أن زووم كار Zoomcar تتيح خدماتها من خلال المنصة الخاصة بالشركة، والتي تتميز بسهولة الاستخدام، بدءاً من تسجيل السيارة للايجار، وصولاً إلى الحصول على فحص مجاني للسيارة وقت بدء الرحلة، ليكون بإمكان المالك الحصول على عائد مادي بأقصى قدر من المرونة.