الحكومة توافق على ترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية لمدة 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس المجلس بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021/2022 للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به.

يأتي ذلك في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، على أن تُصدر وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.