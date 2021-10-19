مال وأعمال

مجلس الوزراء يعتمد آليات تحصيل مستحقات القابضة للتشييد من أراضي وضع اليد

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حابي 0 تبليغ

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اعتمد مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الآليات المقترحة من جانب وزير قطاع الأعمال العام، فيما يتعلق بكيفية التعامل وتقنين الأوضاع على أراضي الشركة القابضة للتشييد والتعمير الموضوع اليد عليها.

يأتي ذلك في ضوء حرص الشركة على تحصيل مستحقاتها طرف الغير المتعدين على أراضيها، وتحفيزا لهم على تقنين أوضاعهم؛ تحقيقًا للاستقرار الاجتماعيّ.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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