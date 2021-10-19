ستاندرد آند بورز: ضعف نشاط السياحة الدولية سيضغط على اقتصاد دبي حتى أواخر 2022

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– قالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، إن دبي مقبلة على تعاف “طفيف” هذا العام على خلفية ارتفاع وتيرة التطعيم في الإمارات وتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا، لكن ضعف نشاط السياحة الدولية سيؤثر على الاقتصاد حتى أواخر 2022.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد مركز التجارة والتمويل والسياحة في الشرق الأوسط انكمش 10.9 بالمئة العام الماضي، إذ أسهم الركود بقطاع السياحة الناجم عن فيروس كورونا بنسبة 56 بالمئة من إجمالي التراجع.
وتتوقع ستاندرد آند بورز، أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي حوالي اثنين بالمئة بين عامي 2022 و2024.
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