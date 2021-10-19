سميح ساويرس: السياحة العالمية تشهد طفرة حاليا ولن تتأثر بمخاطر التضخم

سي ان بي سي _ قال رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة سميح ساويرس، إن حركة السياحة عالميا تشهد طفرة حاليا متوقعا ألا تعود بشكل كامل لما قبل معدلات أزمة كورونا قبل العام القادم.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية، ألا تتاثر حركة السفر عالميا بارتفاع معدلات التضخم.

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وخلال اللقاء نفى ساويرس نيته الاستثمار في قطاع الطيران في ظل الفرص الحالية، مؤكدا أن استثماره السابق في القطاع تسبب له في خسائر سريعة ومتتالية.