الأسهم الأمريكية تصعد بداية التعاملات بدعم نتائج أعمال إيجابية

_ بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها على ارتفاع اليوم، إذ زاد الإقبال على المخاطرة بفضل نتائج أعمال فصلية إيجابية من جونسون آند جونسون وترافيلرز، وذلك بعد أن بدأت البنوك الكبرى موسم نتائج أعمال الربع الثالث من العام بشكل إيجابي الأسبوع الماضي. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 66.76 نقطة بما يعادل 0.19 بالمئة إلى 35325.37 نقطة. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وبدأ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولاته مرتفعا 10.88 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 4497.34 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 51.32 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 15073.13 نقطة.

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