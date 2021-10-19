رئيس الوزراء يوجه بزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات مبادرة حياة كريمة

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروعات قطاع الكهرباء التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وقال رئيس الوزراء إن ما يتم تنفيذه من مشروعات فى قطاع الكهرباء بالقرى والمدن المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، سيسهم وبشكل كبير فى تحسين مستوى خدمات الكهرباء والإنارة العامة بتلك القرى وتوابعها، حيث يتم العمل على رفع كفاءة الشبكات الكهربائية، وتعديل الجهد المتوسط والمنخفض بها.

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واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات رفع كفاءة شبكات الكهرباء بالقرى المستهدفة، وما يتعلق ببنود التكلفة الإجمالية لتنفيذ تلك الأعمال من خلال الشركات المنفذة، فضلاً عن التنويه إلى المهمات والتوريدات المطلوبة لاستكمال الأعمال، وأسعارها.

وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في تلك الأعمال، وكذا مناسبة الأسعار لما تم الاتفاق عليه مع الشركات الموردة، وتنفيذ المشروعات بجودة عالية.

حضر الاجتماع: الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة “بجسكو”، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء أشرف حسنى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء محمد مشعل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.