مال وأعمال

انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب بالإجماع

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دوت الخليج – انتخب مجلس وزراء النقل العرب، بالإجماع، مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين 2022- 2023، وتضمن التشكيل الجددي مصر رئيسا والمملكة العربية السعودية نائبا، وعضوية كل من تونس، والجزائر، والسودان، والعراق، والأردن، واليمن.

وجرى الاتفاق، خلال فعاليات الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب اليوم، على عقد الدورة المقبلة رقم 68 للمكتب التتنفيذي بتشكيلته الجديدة يومي 26 و27 أبريل 2022 في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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