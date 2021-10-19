الصين: لجنة حكومية تدرس سبلا للتدخل في أسعار الفحم

العربية دوت نت – قالت لجنة التخطيط الحكومية في الصين، الثلاثاء، إنها تدرس سبلا للتدخل في أسعار الفحم المرتفعة وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى نطاق معقول.

جاء ذلك في بيان صدر بعد اجتماع مع شركات الفحم الرئيسية واتحاد الصناعة لضمان إمدادات الفحم للشتاء والربيع.

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قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن القانون الصيني يسمح للحكومة بتقييد معدلات الأرباح وتحديد سقوف للأسعار.

تعهدت اللجنة أيضا بالتصدي لأي مخالفات أو مضاربات والحفاظ على استقرار السوق.

على صعيد أزمة الطاقة العالمية، لن ترسل روسيا كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا الشهر المقبل، وهو الأمر الذي يخالف التوقعات بأن موسكو قد تخفف قبضتها على السوق، وذلك بعد تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده جاهزة لمساعدة أوروبا لتوفير المزيد من الغاز.

وأظهرت نتائج عطاء يوم الاثنين، أن شركة جازبروم الروسية الحكومية لن تقوم بضخ كميات إضافية من الغاز في نوفمبر المقبل لأوروبا، سواء عبر خط الأنابيب الذي يمر بأوكرانيا أو من خلال خط أنابيب غرب أوروبا الذي يمر عبر بولندا.