العقود الآجلة لخام برنت تصعد إلى 85.37 دولار للبرميل

صعدت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار إلى 85.37 دولار للبرميل، بحسب خبر عاجل بثته شبكة سكاي نيوز عربية.

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