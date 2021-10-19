صندوق النقد: نأمل ببدء مفاوضات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع لبنان قبل العام الجديد

سي إن بي سي – قال مدير تنفيذي بصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه يأمل بأن يكون بالإمكان بدء مفاوضات بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع لبنان قبل العام الجديد.

وقال المسؤول في بيان “نأمل بأن المساعي التي تبذل اليوم ستؤدي إلى الوصول إلى كل البيانات وقدر كاف من المعلومات… كل البيانات المطلوبة يجب أن تكون متاحة أولا.”

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وقال أيضا رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي اليوم إنه يأمل بإنجاز برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي.

وأعلنت وزارة المالية اللبنانية سابقا عن استئناف التواصل مع صندوق النقد الدولي، وقالت الوزارة إنها ترحب بمشاركة حملة السندات في عملية إعادة الهيكلة.

وأن الوزارة ملتزمة بعملية إعادة هيكلة منصفة للديون مع جميع الأطراف المعنية.

وأضافت في بيانها “إلى جانب صندوق النقد فإن الحكومة ملتزمة بالكامل بالمشاركة في عملية إعادة هيكلة ديون بناءة وشفافة ومنصفة”.

وكان الرئيس اللبناني قد طلب سابقا من لازارد مواصلة دورها الاستشاري قبل محادثات صندوق النقد. ولازارد هي الشركة التي وضعت خطة التعافي المالي الأصلية للبنان قبل تعثر المحادثات مع صندوق النقد في العام الماضي.