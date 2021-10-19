خالد مصطفى: جائزة مصر للتميز الحكومي تستهدف زيادة التنافسية وتحسين جودة الحياة

إسلام سالم – قال خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، إنها تستهدف زيادة التنافسية بين العاملين والموظفين، علاوة على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف مصطفى، خلال فعاليات مؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومي، اليوم، أنه “رغم جائحة كورونا إلا أننا تمكنا من تنفيذ دورات تدريبية لتنمية مهارات وقدرات الموظفين”.