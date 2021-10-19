وزيرة التعاون الدولي: مجلس النواب يقر 3 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 259 مليون دولار

دوت الخليج – أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على 3 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 259 مليون دولار لدعم جهود الدولة التنموية في مجال التعليم العالي وتمكين المرأة وتنمية سياسات تطوير قطاع الكهرباء، وذلك من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكندا.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إلى أن مجلس النواب، وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان لتقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية تمويل تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني ما يعادل 238 مليون دولار، بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، من خلال إتاحة تمويل تنموي بقيمة 12 مليون يورو ما يعادل 14.5 مليون دولار، بجانب منحة بقيمة مليوني يورو ما يعادل 2.5 مليون دولار.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين الحكومة المصرية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، بقيمة 5 ملايين دولار كندي ما يعادل 4 ملايين دولار أمريكي.

وقالت المشاط إن اتفاقيات التمويل الإنمائي التي تم إقرارها تأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين، بهدف دعم رؤية الدولة التنمية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة أو الدعم الفني في القطاعات ذات الأولوية.

يذكر أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة المنعقدة أمس على 4 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 255 مليون دولار تقريبًا، للمساهمة في دفع جهود الدولة في العديد من القطاعات من بينها تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم المبادرة الشاملة للتعليم الفني، وتمكين المرأة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسط وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك من شركاء التنمية الوكالة الفرنسية للتنمية وكندا وألمانيا.