السعيد: تقرير التنمية البشرية أشاد بدور جائزة التميز في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية

إسلام سالم – قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جائزة مصر للتميز الحكومي تنقسم إلى فئتين من الجوائز الفرعية تتمثل في جوائز للتميز المؤسسي، وجوائز للتميز الفردي؛ وذلك من أجل ترسيخ قيم الحوكمة.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم بحفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ومحمد القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة عدد من الوزراء.

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كما أشارت السعيد إلى إضافة عدد من الفئات الجديدة في الدورة الثانية من الجائزة بتوجيه من رئيس الوزراء؛ لتعزيز ثقافة التميز على جميع مستويات العمل.

ونوهت إلى الجوائز المستحدثة، والتي ضمت: جائزة “أفضل موظف حكومي” ضمن جوائز القيادات المتميزة بما يرسخ فكر التميز من بداية السلم الوظيفي وصولًا للقيادات، فضلًا عن جائزة “أفضل فريق عمل” بما يعزز روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إطلاق تقرير التنمية البشرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان “التنمية حق الجميع: مصر المسيرة والمسار”.

وأكدت أنه يمثل أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد بحيادية تامة وضع التنمية البشرية على مستوى العالم.

وأوضحت أن التقرير أشار إلى دور الجائزة في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، في شهادة لأهمية جائزة مصر للتميز الحكومي ودورها في تحفيز روح المنافسة والتميز بين العاملين.

وأشارت السعيد إلى أن التقرير رصد جهود الدولة المصرية خلال الأعوام السبعة الماضية بإنجازاتها وتحدياتها، وما تم تنفيذه من مشروعات ومبادرات تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، فضلًا عن رصد الجهود المبذولة في مجال الحوكمة والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحق في التنمية ولضمان تكافؤ الفرص وإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وتضمن وصول الخدمات العامة للمواطنين على النحو الأمثل، متابعه أن الخدمات العامة تمثل القناة الرئيسية للتواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة.