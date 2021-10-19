مسؤول إماراتي: استثمرنا 211 ألف ساعة من تبادل الخبرات مع مصر

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إسلام سالم- قال وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات، محمد القرقاوي، إن مصر والإمارات استطاعا معا استثمار 211 ألف ساعة في تبادل الخبرات بين الفرق الحكومية.
وأضاف القرقاوي، في كلمة خلال مشاركته في احتفالية إعلان الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي، أن “رحلة التميز تحتاج منا الإصرار وبث روح من التنافس بين الجميع، فمصر لا يتوقف فيها الابداع”.
وتابع: “ما نراه اليوم في مصر من تمكين الشباب والتطورات الإدارية الكبيرة يشير إلى أنها أصبحت مختلفة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونراهن على مصر أن تقود العرب إلى مستقبل جديد”.
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