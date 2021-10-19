التخطيط: التعاون مع الإمارات في بناء القدرات وإنشاء مركز الخدمات الحكومية بأسوان

إسلام سالم – قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أعمال جائزة مصر للتميز الحكومي لم تكن بمعزل عن التحديات التي واجهت العالم أجمع.

وأشارت السعيد، خلال كلمتها بحفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، إلى إصرار فريق عمل الجائزة على استمرار أعمال الدورة الثانية، لجني ثمار هذا العمل بإعلان أسماء الفائزين في كل فئة من فئات الجائزة وتكريمهم.

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ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمة للفائزين بجائزة التميز الحكومي قائلة: “لا يكفي التوصّل إلى النجاح المهم أن نستمر وأن نكون ناجحين.. فالنجاح هو بداية الطريق الصحيح نحو التميز والارتقاء بمؤسساتنا وتحقيق طموحات المواطنين الذين يحلمون بالجمهورية الجديدة”.

وأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار الشراكة الاستراتيجية في مختلف مجالات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينها التعاون في مجال إنشاء مركز الخدمات الحكومية المتميز في أسوان، وملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار في العمل والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي.