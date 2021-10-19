بيتكوين تسجل أعلى مستوى منذ أبريل بأكثر من 63.5 ألف دولار

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– ارتفع سعر العملة الرقمية “بيتكوين” ووصل إلى 63528 دولارا، وهو أعلى مستوى يصل إليه سعر هذه العملة منذ أبريل الماضي.
ولقيت العملة الرقمية الدعم من تقارير أفادت بأنه تم إنشاء صندوق لتداول عقود “البيتكوين” الآجلة في الولايات المتحدة.
وارتفعت عملة “البيتكوين”، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم إلى 63528 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ الذروة القياسية البالغة 64895 دولارا المسجلة في أبريل 2021.
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