أسماء الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي.. القائمة الكاملة

إسلام سالم – أعلنت اللجنة المشرفة على جائزة مصر للتميز الحكومي عن أسماء الفائزين بالدورة الثانية.

وفاز المهندس بهاء سمير سر الختم، من جامعة القاهرة بجائزة أفضل موظف حكومي، فيما حصدت المركز الثاني صباح أحمد خليل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونالت المركز الثالث شيماء محمد الصديق محمد، بمحافظ الدقهلية.

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واقتنص محمد رشدي المركز الأول في فئة القيادات المتميزة، وفاز بالمركز الثاني جمال أحمد محمد بجامعة سوهاج، ونالت المركز الثالث نهي أحمد خليفة بمحافظة الإسكندرية.

وحصد المركز الأول بجائزة القيادات المتميزة (فئة مدير عام): أيمن عبد المؤتمن لشئون الأزهر، وبالمركز الثاني محمد عبد العال وزارة الري، وبالمركز الثالث الدكتورة نديرة صبحي جامعة الإسكندرية.

وفي جائزة القيادات المتميزة (فئة رئيس إدارة مركزية)، حصدت المركز الأول داليا طلعت بوزارة التجارة والصناعة، وذهب المركز الثاني إلى الدكتور محمد أحمد سعد بوزارة الزراعة فيما حل أحمد أبو حمزة بوزارة التعليم العالي بالمركز الثالث.

وفي جائزة القيادات المتميزة (فئة رئيس قطاع)، حصد المركز الأول: الدكتور محمد فكري القرش بوزارة الزراعة، والمركز الثاني إسماعيل أحمد من شئون الأزهر، والمركز الثالث الدكتور أحمد عواض من وزارة الثقافة.

وفي جائزة فريق العمل المتميز، فاز فريق عمل محطة الضبغة، برئاسة المهندس محمد الشبع بالمركز الأول، فيما حصد فريق الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية المركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث فريق الهيئة العامة المركزية بالاستثمار.

وفي جائزة الابتكار والإبداع، فازت بالمركز الأول الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالمركز الثاني وزارة العدل، أما المركز الثالث فكان للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية لمكاتب البريد، حصد المركز الأول مكتب بريد العجيزي بالغربية والمركز الثاني مكتب بريد بسيون بالغربية والمركز الثالث مكتب بريد قها بالقليوبية.

وعن فئات مكاتب الشهر العقاري، فاز بالمركز الأول مكتب سوهاج، والثاني مأمورية السهر بالتل الكبير بالإسماعلية والثالث مكتب توثيق الأهرام بالجيزة.

وبفئات المراكز التكنولوجية، فاز بالمركز الأول مكتب خدمات جنوب الغردقة، والمركز الثاني مركز خدمات الشرقية، وأخيرا مركز خدمات شمال الغردقة.

وفيما يخص مكاتب التأهيل الاجتماعي، فاز بالمركز الأول مكتب تأهيل بسوهاج، والثاني مركز تأهيل كفر سعد، والمركز الثالث مكتب تأهيل الزرقا لدمياط.

وبفئة مكاتب الصحة: حصد المركز الأول مكتب صحة خامس بالغربية، والمركز الثاني مكتب صحة أول بسيون بالغربية، والمركز الثالث مكتب فحص المشتغلين بالاغذية لجنوب سيناء.

وعن فئة مكاتب التموين، فاز بالمركز الأول مركز خدمة المواطنين المتطور ببورسعيد، وبالمركز الثاني مركز القصير، والثالث المناخ النموذجية ببورسعيد.

وعن المؤسسة الحكومية المتميزة بالقرى، فازت بالمركز الأول قرية الجعفرة بأسوان، وبالمركز الثاني قرية البشندي بالوادي الجديد، وبالثالث قرية الشعراء بدمياط.

وعن فئة الأحياء، فاز بالمركز الأول حي مصر الجديدة بالقاهرة، وبالمركز الثاني حي الشرق ببورسعيد، وبالمركز الثالث حي شرق الإسكندرية.

وبفئة المدن، حصدت مدينة الخارجة بالوادي الجديد المركز الأول، وبالمركز الثاني حلت مدينة رأس البر بدمياط، وجاءت مدينة الغردقة بالبحر الأحمر في المركز الثالث.

وفي فئة المراكز، حصد مركز أجا بالدقهلية المركز الأول، وبالمركز الثاني فاز مركز ومدينة أسوان، وبالمركز الثالث مركز ومدينة الدخلة بالوادي الجديد.

وبفئة الكليات، حصدت المركز الأول كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، والمركز الثاني كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمركز الثالث كلية الهندسة بجامعة القاهرة.