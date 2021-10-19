البنك الأهلي يسلم جوائز الفائزين في حملته الترويجية لبطاقات الائتمان نغنغة

دوت الخليج – سلم كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، جوائز الفائزين في الحملة الترويجية لبطاقات الائتمان، والتي أطلقها في يوليو الماضي بعنوان “نغنغة”.

ويبلغ عدد جوائز الحملة 30 جائزة بواقع 30 فائزا، وقد أظهرت نتيجة السحب الذي تم إجراؤه فوز 30 عميلا من مختلف المحافظات من العملاء حاملي بطاقات الائتمان،وحصل كل فائز على جائزة قدرها 5000 جنيه شهريا لمدة سنة بإجمالي 60000 جنيه.

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وقال كريم سوس إن الحملة الترويجية تستهدف الاستمرار في تفعيل استراتيجية البنك الخاصة بتنشيط المدفوعات الإلكترونية وتقليل معدلات التداول النقدي بين الأفراد خاصة في ظل الظروف الأخيرة التي تقتضي مراعاة معايير الصحة العامة واستنادا إلى “الطفرة” في الخدمات الرقمية التي حققها البنك الأهلي المصري، تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن.

وتابع: “وذلك من خلال تشجيع مختلف شرائح العملاء التعامل ببطاقات الائتمان في المشتريات وكذا استخدامها من خلال نقاط البيع المنتشرة”.

وأكد سوس حرص البنك الأهلي المصري على مواكبة توجهات الدولة والبنك المركزي في التوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

ومن جانبها، قالت هالة حلمي، رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري، إن نتائج الحملة الترويجية أسفرت عن تحقيق معدلات نمو في إجمالي قيمة استخدامات حاملي بطاقات الائتمان المختلفة في المشتريات وسداد المدفوعات خلال شهري يوليو وأغسطس 2021.

وأشارت إلى تحقيق نسبة نمو 28% عن متوسط الاستخدامات الشهرية قبل إطلاق الحملة الترويجية، وأيضا زيادة عدد حركات مشتريات بنسبة نمو 27% عن المتوسط الشهري لعدد الحركات قبل الحملة الترويجية.