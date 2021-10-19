سي إن بي سي – أغلق المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية طرح شهر أكتوبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال بحجم إصدار قدره 8.5 مليار ريال، ما يعادل 2.27 مليار دولار. وذكر المركز أن الإصدار على شريحتين، الأولى تبلغ 3.905 مليار ريال وتُستحق في 2029، بينما تبلغ الثانية 4.595 مليار ريال وتُستحق في 2033. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تصدر 8.5 مليار ريال في طرح أكتوبر من برنامج الصكوك المحلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.