مال وأعمال

الجنيه الاسترليني يسجل أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار

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سي إن بي سي – سجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في شهر أمام الدولار يوم الثلاثاء مع تزايد التوقعات برفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة، فيما تراجعت العملة الخضراء بعد أن استقرت الزيادة السريعة التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الأيام القليلة الماضية.

وأرسل أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، يوم الأحد رسالة ألمح فيها إلى زيادة مرتقبة في الفائدة، بالقول إن البنك “سيتعين عليه أن يتحرك” للتعامل مع تكاليف الطاقة المتزايدة في بريطانيا التي تهدد بقفزة في أسعار المستهلكين.

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ومن شأن زيادة للفائدة في نوفمبر أن تجعل بنك إنجلترا أول بنك مركزي رئيسي يرفع معدلات الفائدة منذ بداية جائحة كورونا أوائل العام الماضي.

وكان لتعليقات بيلي تأثير فوري على عوائد السندات يوم الاثنين إذ سجلت عوائد سندات الحكومية البريطانية لأجل عامين أكبر زيادة ليوم واحد منذ أغسطس 2015.

وارتفع الاسترليني 0.6% إلى 1.3810 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 17 سبتمر.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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