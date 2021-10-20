مال وأعمال

إيفرجراند الصينية تعلق بيع حصة بوحدتها العقارية

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العربية دوت نت – في آخر تداعيات أزمة عملاق التطوير العقاري الصيني إيفرجراند ذكرت وكالة أن خطط الشركة لبيع حصة 51% من وحدتها لخدمة العقارات قد تأجلت.

كان التداول على سهم الشركة المهددة بالإفلاس قد توقف في 30 سبتمبر الماضي نتيجة توقعات بإعلانها عن بيع حصة في وحدتها وذلك في محاولة لإيجاد السيولة اللازمة لخدمة دينها.

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وذكرت الوكالة أن الشركة قد أرجأت هذه الخطط نتيجة تأخر دعم حكومي صيني لها.

كان كبير الاقتصاديين السابق لمجموعة تشاينا إيفرجراند غروب China Evergrande Group قال إن المطور المحاصر تجاهل تحذيراته المتكررة لخفض الديون ووقف خططه للتنويع في أعمال جديدة.

وأوضح رن زيبينج، أحد الاقتصاديين الأعلى أجراً في الصين والذي غادر إيفرجراند في وقت سابق من هذا العام، إنه غالباً ما كان يتعرض لانتقادات داخلية بسبب اقتراحاته، وفقاً لما ورد في منشور على حسابه على منصة التواصل Wechat.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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