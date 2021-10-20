أرباح Netflix في الربع الثالث تفوق التوقعات والشبكة تجذب 4.4 مليون مشترك جديد

سي إن بي سي – تفوقت أرباح Netflix في الربع الثالث من العام 2021 على توقعات المحللين. وبلغت إيرادات الشركة 7.48 مليار دولار، فيما بلغت ربحية سهم نتفليكس 3.19 دولار مقابل توقعات بنحو 2.56 دولار. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وأوضحت الشركة أن عدد المشتركين الجدد بلغ 4.4 مليون مشترك مقابل توقعات بنحو 3.84 مليون مشترك.

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