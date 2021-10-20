رئيس السلفادور: Volaris ستصبح أول شركة طيران تقبل بتكوين

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سي إن بي سي – قال رئيس السلفادور، نجيب بو كيلة، يوم الثلاثاء، إن شركة الطيران منخفض التكلفة Volaris ستقبل العملة المشفرة بتكوين، لتصبح بذلك أول شركة طيران في العالم تفعل هذا.
واعتمدت السلفادور الشهر الماضي بتكوين كعملة قانونية.
وقالت Volaris في بيان إنها تعمل لإعطاء العملاء في البلد الواقع في أمريكا الوسطى خيار الدفع بالعملة الرقمية عن خدمات في المطار.
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