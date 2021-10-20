موديز تثبت التصنيف الائتماني لسلطنة عمان عند Ba3 وتعدل النظرة المستقبلية إلى مستقرة

سي ان بي سي _ ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني لسلطنة عمان عند “Ba3” وهو نفس التصنيف السابق للوكالة، ولكنها عدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.

كما ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني لثماني شركات عُمانية عند “Ba3” مع نظرة مستقرة، حيث يرتبط عمل هذه الشركات بشكل مباشر مع الحكومة.

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ويعكس تغيير النظرة المستقبلية إلى الاستقرار الكبير في السيولة الحكومية بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا بشكل كبير منذ منتصف عام 2020.

وثبتت موديز التصنيف الائتماني لودائع البنوك طويلة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية لسبعة بنوك عُمانية، مع تغيير التوقعات من سلبية إلى مستقرة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن البنوك السبعة هي بنك مسقط، إتش إس بي سي عُمان، بنك ظفار، الوطني العُماني، صحار الدولي، عُمان العربي، وبنك نزوى.

هذا ويعكس التقييم توقعات الوكالة بالتحسينات المستمرة في بيئة التشغيل حيث تعمل البنوك العُمانية.