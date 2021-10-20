فرتيجلوب المملوكة لناصف ساويرس وأدنوك تجمع 795 مليون دولار من طرحها الأولي

العربية نت _ جمعت شركة فرتيجلوب المملوكة لناصف ساويرس وأدنوك، ما يصل إلى 795 مليون دولار من خلال طرح 13.8% من أسهمها في البورصة، وهو ثالث أكبر إدراج في أبوظبي.

وجذبت الشركة طلبات بقيمة 17 مليار دولار من قبل المستثمرين، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية السنغافوري والمستثمر الأمريكي Jeff Ubben، وتم تحديد سعر الاكتتاب العام الأولي للشركة عند 2.55 درهم، ما يقيّم الشركة عند 5.8 مليارات دولار.

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يُشار إلى أن فرتيجلوب تتركز أعمالها في مجال الأسمدة، وهي شراكة استرتيجية بين أدنوك و OCI.